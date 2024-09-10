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Сегодня, 14:06

Тактаров: «Уайт не включил Хабиба в список сильнейших бойцов? Это был политический плевок»

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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что глава промоушена Дана Уайт не включил экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) в список сильнейших бойцов организации.

«Это чисто бизнес. Все, что он сказал. Здесь никакого неуважения к нашему бойцу не было. Если вы посмотрите, все его бойцы неожиданно стали покидать UFC — видимо, намучился он с Абдель-Азизом, непростой менеджер. Первая четверка — неоспорима. Вы же не будете спорить? Джон Джонс — номер один. Ронда Роузи была другом семьи Уайта, то есть она была его другом дома. Сен-Пьер собирал такие стадионы, что ни Лас-Вегас, ни Бразилия повторить его не смогли. В Канаде UFC был самый популярный вид спорта после хоккея.

А кто будет спорить с Конором? Все, к чему Макгрегор прикасался, превращалось в золото. Как сказал один узбекский авторитет: «Таких соперников на руках надо таскать». По идее должен быть еще пятый, но его нет, потому что это был такой политический плевок. Что остается еще думать?» — сказал Тактаров «СЭ».

Ранее президент UFC Дана Уайт составил список из четырех величайших бойцов в истории UFC. В него вошли американцы Джон Джонс и Ронда Раузи, канадец Жорж-Сен Пьер и ирландец Конор Макгрегор.

Александр Абустин

Дана Уайт
Олег Тактаров
Хабиб Нурмагомедов
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