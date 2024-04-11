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Штырков: «Не вижу, чем Оливейра может удивить Царукяна»

Алина Савинова
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Российский боец MMA Иван Штырков назвал фаворита в поединке между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой.

«Ставлю на Царукяна, мне нравится, как он растет от боя к бою. У него была неудача в поединке с Матеушом Гамротом. Но если Гамрот — это именно борец высокого уровня, то Оливейра не настолько большой специалист в этой области. Арман — фаворит по всем фронтам, если оставить за скобками лаки-панчи и форс-мажоры. Я не вижу, чем Оливейра может удивить Царукяна: ни борьбой, ни ударной техникой. У Чарльза нет такой цепкой борьбы, чтобы удержать соперника. Победа над бразильцем — хороший шанс заявить о себе. Не нужно пороть горячку и бежать за досрочкой. Четкая и уверенная победа будет хорошим звоночком для гонки за титул», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Источник: Metaratings.ru
Арман Царукян
Иван Штырков
Чарльз Оливейра
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