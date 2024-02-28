Лебедев поддержал идею проведения боя между Емельяненко и Нганну

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном проведении поединка между Федором Емельяненко и Фрэнсисом Нганну по правилам бокса.

«Мы можем только поприветствовать это. Федор Емельяненко — легендарная фигура. Почему бы и нет? Бокс — это штука опасная, Федор это понимает. Мы будем поддерживать Федора, болеть за него», — сказал Лебедев «СЭ».

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля 2023-го в Инглвуде, США.

В активе Нганну 17 побед и 3 поражения в ММА.