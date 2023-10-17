Махачев рассказал, как реагирует на эпатажные вызовы со стороны Ковингтона

Российский боец, чемпион мира UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, как реагирует на эпатажные вызовы со стороны американца Колби Ковингтона.

«Я понимаю, что Ковингтон переходит все границы. Меня это немного беспокоит, конечно, потому что у нас так не принято. То, что американцы себе позволяют. Да и все другие... Говорят после боя: «Это только бизнес, раскачиваем бой». На все закрывать глаза? У нас так не принято. Я себе такого никогда не позволю — переходить какие-то границы. Сдержусь ли я, услышав грубые слова? Я не знаю, не хочу вперед забегать. Надеюсь, не будет таких ситуаций», —приводит слова Махачева Sport24.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.