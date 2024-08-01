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Сегодня, 12:52

Шара Буллет: «Хотел выйти на бой с пиратским флагом, но в UFC не одобрили»

Давид Хачатрян
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Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (14-0) в интервью «СЭ» рассказал, что хотел выйти на прошлый бой с флагом России и пиратским флагом.

— Если помнишь, Аскар Аскаров выходил на бои в UFC с двумя флагами: России и Дагестана. Не думал ли ты об этом, чтобы выйти также с флагом России и с флагом Дагестана?

— Я хотел выйти с флагом России и с пиратским флагом. Хотел использовать пиратский флаг, но в UFC почему-то не одобрили это. Говорят, такой страны нет (смеется). Такой страны, Дагестан, тоже нет. Наверное, не разрешат, — сказал Магомедов «СЭ».

Магомедов подерется на UFC on ABC 7 с Михалом Олексейчуком (19-8) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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