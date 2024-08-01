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Сегодня, 13:12

Макгрегора лишили водительских прав на два года

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) избежал тюремного заключения за инцидент с вождением, произошедший в марте 2022 года, когда он был арестован в Ирландии. Его остановили за опасное вождение: он проехал на красный свет и превысил скорость, едва избежав столкновения.

Тем не менее ирландцу удалось договориться с властями. Как сообщает Irish Mirror, Макгрегор согласился на пятимесячный условный срок. При этом он должен заплатить штраф в размере 5 тысяч евро. Также ему запретили водить автомобиль два года. Кроме того, ему предъявили еще несколько обвинений, связанных с инцидентом, включая вождение без страховки и без прав. Однако эти обвинения были сняты после того, как Макгрегор предоставил необходимые документы.

Это не первый инцидент с участием Макгрегора за рулем. В 2018 году он получил шестимесячный запрет на вождение и штраф в размере 1000 долларов за превышение скорости. Позже выяснилось, что у него есть и другие многочисленные судимости за вождение.

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за травмы ирландца (перелом пальца ноги).

Конор Макгрегор
UFC
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