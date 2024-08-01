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Сегодня, 12:36

Шара Буллет: «Ламборгини» неудобная, сиденье назад не отодвигается, поясница болит»

Давид Хачатрян
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Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (14-0) в интервью «СЭ» сообщил, что предпочитает «Гелендваген» «Ламборгини».

«Взял пару раз «Ламборгини», это была детская мечта, у меня модельки были раньше такие маленькие, и больше всего в этих модельках мне нравится «Ламборгини». И вот эту детскую мечту хотел выполнить, взять «Ламборгини», поездить. Ну, она интересная машина, но такая машина, чисто на аренду взять, один-два дня покататься и все. Так бы я не хотел ее купить, конечно, потому что она неудобна тем, что низкая слишком, как на картинге ездишь. И плюс, для моих габаритов она неудобная, сиденье назад не отодвигается, поясница болит, когда долго ездишь.

Потом «Гелендваген» взял. «Гелендваген» — это хорошая машина. И такая мужская, с характером. Наверное, ее хочется все-таки приобрести больше», — сказал Магомедов.

Магомедов подерется на UFC on ABC 7 с Михалом Олексейчуком (19-8) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

 

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
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