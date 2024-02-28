Премьер-министр Испании пообещал Илие Топурии испанское гражданство

Педро Санчес, премьер-министр Испании, принял в своей резиденции действующего чемпиона UFC в полулегком весе Илию Топурию (15-0).

«Сегодня утром я увидел Илию Топурию, нового чемпиона UFC. Благодаря твоим усилиям, преданности и упорству ты исполнил одну из своих мечт. Вторая тоже сбудется очень скоро. Твоя любовь к Испании будет отражена в твоем испанском удостоверении личности», — написал Педро Санчес в соцсети X.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.