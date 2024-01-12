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Сегодня, 12:21

Шаблий: «Гейджи — непростой, но удобный для Махачева соперник»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Александр Шаблий поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Джастином Гейджи.

«В принципе Исламу Махачеву будет с ним нелегко, но я считаю, что он победит Джастина Гейджи. Это уже изученный для них соперник. Кардинально в его технике ничего не изменилось, но он усовершенствовал свои навыки. Он не стал лучше бороться, бороться в боях и использовать граунд-энд-паунд. Он прибавил в своей работе, в работе в стойке, стал более сосредоточенным.

Думаю, это будет непростой, но удобный для Ислама соперник, вижу у него преимущество в соотношении 60 на 40, но не как соотечественник и человек, который знает его, а потому что борьба и грэпплинг у Ислама на другом уровне. Мне кажется, он будет доминировать именно в борьбе. Потенциально нас будет ждать более интересное противостояние, если Арман Царукян победит Чарльза Оливейру, а Гейджи проиграет Исламу. Реванш будет очень интересным", — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Ранее Махачев объявил, что 8 июня проведет поединок против американца Джастина Гейджи, а также в ноябре готов встретиться с победителем боя Чарльз Оливейра — Арман Царукян.

32-летний Махачев одержал 25 побед и потерпел поражение за всю карьеру в ММА. Россиянин занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

У 35-летнего Гейджи 25 побед и 4 поражения в карьере. Американец занимает второе место в рейтинге UFC в легком весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shablii-geidzhi-neprostoi-no-udobnyi-dlya-makhacheva-sopernik-323160/
Александр Шаблий
Джастин Гейджи
Ислам Махачев
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