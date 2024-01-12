Кудряшов объяснил, чем может быть опасен Смит для Бетербиева

Экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов объяснил, чем может быть опасен Каллум Смит для Артура Бетербиева.

«Если разбирать технику Смита, то когда ему бьют оверхенд справа, он блокирует его левой рукой и ей же отвечает. У него очень опасный левый сбоку — он так нокаутировал Джорджа Гроуса. Когда Артур поджимает к канатам и бьет оверхенд, нужно караулить левую руку Смита.

Возможно, кто-то проведет параллель с боем против Сауля Альвареса и скажет, что тому хватило мощи побить Смита. Но это был другой вес. Британец при своем росте спускался в 76 килограммов, а сейчас будет меньше гонять и станет мощнее. Я это точно знаю как человек, который гонял вес», — цитирует Кудряшова «РБ Спорт».