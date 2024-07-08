Рефери UFC заявил, что никогда не будет судить бои Леона Эдвардса

Марк Годдард, рефери UFC, рассказал, что не будет судить поединки чемпиона полусреднего веса Леона Эдвардса (22-3) потому, что был его первым тренером.

«Вы никогда не видели меня в роли судьи в поединках с участием Леона Эдвардса в UFC и никогда не увидите. Я объясню почему. Дело в том, что я был первым тренером Леона, когда он еще только начинал заниматься ММА.

Мы просто не хотим мешать друг другу. Я не хочу никаких проблем. И я не хочу оказаться в затруднительном положении, когда мне придется делать выбор, который может навредить ему. Поэтому мы договорились", — сказал Годдард в подкасте Overdogs.

Эдвардс и Белал Мухаммад (23-3) подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.