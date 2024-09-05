Рахмонов: «Наш дивизион заслуживает лучшего чемпиона, чем Мухаммад»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (18-0) вновь раскритиковал чемпиона в полусреднем весе Белала Мухаммада (24-3), отметив, что он всегда побеждает решением судей.

«Машина по победам решением судей с нулем нокдаунов... Наш дивизион заслуживает лучшего чемпиона», — написал Рахмонов в соцсети X.

За последние четыре года Мухаммад лишь раз победил досрочно — в 2022-м он нокаутировал Шона Брэди (16-1) во втором раунде. Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби, ОАЭ.