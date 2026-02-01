Александр Волкановски — Диего Лопес 2: онлайн-трансляция боя UFC 325

Началась прямая трансляция титульного боя между Волкановски и Лопесом на UFC 325

Началась прямая трансляция титульного боя в полулегком весе между Александром Волкановски и Диего Лопесом на UFC 325. Вечер ММА проходит в спортивном комплексе «Кудос Банк Арене» в Сиднее (Австралия).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 325.

ММА UFC: Волкановски — Лопес

Рекорд 36-летнего Волкановски в профессиональной карьере — 27 побед (13 нокаутом) и четыре поражения. На счету 31-летнего Лопеса — 27 побед (10 нокаутом) и семь поражений.

Соперники проводят реванш. Первый бой состоялся на UFC 314 в апреле 2025 года, Волкановски одержал победу над Лопесом единогласным решением судей. Австралиец тогда завоевал вакантный титул и снова стал чемпионом дивизиона.

Бой Волкановски — Лопес 2 показывают на телеканале и сайте «Матч ТВ», канале «Матч! Боец», платформе UFC Fight Pass, в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko.

За результатами турнира можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».