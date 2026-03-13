Поединок Волкова и Кортеса-Акосты станет соглавным на UFC 328

Российский боец Александр Волков и доминиканец Валдо Кортес-Акоста проведут бой в рамках турнира UFC 328 9 мая в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

Поединок в тяжелой весовой категории станет соглавным событием турнира.

37-летний Волков в 50 боях в профессиональных ММА одержал 39 побед и потерпел 11 поражений, он занимает второе место в рейтинге UFC в тяжелом весе. У 34-летнего Кортес-Акосты 17 побед и 2 поражения, он идет на пятом месте в рейтинге.

В главном бою UFC 328 россиянин Хамзат Чимаев проведет первую защиту титула в среднем весе против бывшего обладателя пояса Шона Стрикленда.

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