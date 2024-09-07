Петр Ян: «Причина моих травм в том, что я почти не тренировался в межсезонье»

Бывший чемпион UFC Петр Ян в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о том, почему он так часто травмировался в последние годы.

«Объяснение этому есть. Есть факты, которые мы обсуждали с ребятами, тренерами. Нужно в межсезонье тренироваться, укрепляться. А у меня были такие моменты, что проходил поединок, и потом три-четыре месяца я практически ничего не делал. Приду раз в неделю в зал, побегать-поиграть. Потом дают поединок, начинается сразу жесткая работа два месяца, организм не готов, и через две-три недельки что-нибудь происходит. Нужно всегда быть в обойме, тренироваться. Сейчас я тренируюсь каждый день кроме одного выходного, стараюсь хотя бы раз в день делать какую-то работу».

Ян провел последний бой в марте прошлого года, победив единогласным решением Сонга Ядонга. Ян является амбассадором PARI.