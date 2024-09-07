Петр Ян: «Я могу побить любого. Мои лучшие бои еще впереди»

Бывший чемпион UFC Петр Ян в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о своем восстановлении и ближайших планах.

«Травма была разрыв передней крестообразной связки, такая травма требует от 6 до 8 месяцев полной реабилитации, сейчас у меня прошло 5 месяцев и неделя после операции. Я приступил к легким тренировкам, планирую через 2-3 недели тренировочный процесс усилять, делать больше специальной работы. Форма пока слабенькая, пять месяцев ты не делал специальную работу, практически на одной ноге работал. Но думаю, быстро соберусь в кучу, все равно была реабилитация, делал какую-то работу, тело в тонусе.

Хотел бы подраться в декабре, но сейчас идут переговоры, когда это будет — ноябрь или декабрь, ждем информации. В топ-5 ребята почти все заняты, у всех запланированы поединки. Фигерейдо побил нескольких ребят, с которым я хотел подраться, тот же Марлон Вера. Интересный соперник, бывший чемпион.

Сейчас у меня есть желание повыступать несколько лет, чтобы потом не было недосказанности внутри, чтобы я не сидел перед телевизором и не говорил: «Вот, я мог бы этого побить, этого мог бы». Лучшие бои мои впереди, я понимаю, что могу победить любого парня в нашем дивизионе».

Ян провел последний бой в марте прошлого года, победив единогласным решением Сонга Ядонга. Ян является амбассадором PARI.