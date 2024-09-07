Петр Ян заявил, что планирует вернуться в октагон к концу года

Готов к возвращению.

«Спорт-Экспресс» поговорил с бывшим чемпионом UFC, амбассадором PARI Петром Яном, который продолжает восстанавливаться после разрыва связок колена.

Большое интервью о причинах травм, следующем сопернике, Умаре Нурмагомедове, Мерабе Двалишвили, жизни в Екатеринбурге и Павле Дурове.

«Что делает Жозе Альдо — реально удивляет. Но я бы не хотел до 37 лет выходить и делать работу на таком уровне»

— Какая травма была у вас — надрыв мениска или разрыв крестообразной?

— Разрыв передней крестообразной связки, такая травма требует от шести до восьми месяцев полной реабилитации, сейчас у меня прошло пять месяцев и неделя после операции. Я приступил к легким тренировкам, планирую через две-три недели тренировочный процесс усиливать, делать больше специальной работы. Форма пока слабенькая, пять месяцев ты не делал специальную работу, практически на одной ноге работал. Но, думаю, быстро соберусь в кучу, все равно была реабилитация, делал какую-то работу, тело в тонусе.

— Насколько понял, хотите вернуться в декабре и подраться с Фигерейдо?

— Хотел бы в декабре, но сейчас идут переговоры, когда это будет: ноябрь или декабрь, ждем информации. В топ-5 ребята почти все заняты, у всех запланированы поединки. Фигерейдо побил нескольких ребят, с которыми я хотел подраться, тот же Марлон Вера. Интересный соперник, бывший чемпион.

— Со стороны глядя, как далеко технически ушли ММА с момента, когда вы были чемпионом в 2020-м? Если бы вы начинали сейчас, чемпионом было бы стать сложнее?

— Тут нет такого — сложнее, легче, все идет вперед, меняется время. В тот момент тоже было непросто, и сейчас непросто. Тут нет такого, что пришел — и тебе что-то легко дается. На протяжении 8-10 лет я шел к этому успеху.

— Как вам Альдо? Опять восстал из мертвых, в 37 лет побил Мартинеса на 6 победах подряд, может, вы с ним списывались даже?

— Нет, с Альдо не связывался, но то, что он делает, я не знаю... Понимаю, что что-то им движет, какое-то внутреннее желание, необходимость драться. То, что он делает, удивляет реально, побеждает сильных ребят. Я бы не хотел до 37 лет выходить и делать такую работу на таком уровне. Этим спортом нужно жить, тренироваться 10-12 раз в неделю, полностью быть погруженным. А когда у тебя дети, семья, есть много факторов, которые отвлекают. Сейчас у меня есть желание повыступать несколько лет, чтобы потом не было недосказанности внутри, чтобы я не сидел перед телевизором и не говорил: «Вот, я мог бы этого побить, этого мог бы». Лучшие бои мои впереди.

— В последнем бою с Сонг Ядонгом, в первом раунде, у вас не было чувства неуверенности в себе после всех этих поражений?

— Нет, просто были причины, почему бой шел так трудновато. В целом я понимал, что этот соперник мне по силам. Просто был ограничен в некоторых инструментах, приходилось подбирать ключи.

— Почему решили во втором раунде переключиться на апперкот? Этот удар переломил бой.

— Соперник перекрывался в глухую защиту, но апперкот — такой невидимый удар, от него сложно защититься, если ты долго не занимался боксом, не умеешь делать вот эти внутренние подставочки. Невидимый коварный удар.

— Очень красивым тейкдауном вы закрепили победу во втором раунде, необычный такой проход боковым с широким зашагиванием. Откуда он у вас взялся?

— Это один из приемов, чтобы сократить дистанцию под встречный удар. Именно видеть движение соперника и под это движение заходить навстречу. Необычный проход, но работает.

— Вам сейчас после травмы колена тяжело его так же быстро делать? Борцы после травм коленей часто теряют боковой проход.

— У меня уже четвертая операция на колене, после второй и третьей делал его. (Смеется.) Думаю, и после четвертой буду делать. Тут вопрос в реабилитации.

— Где будете готовиться к следующему бою и с какими партнерами?

— Сейчас спланируем процесс подготовительный, все будет зависеть от того, где будет проходить поединок, куда его назначат. Исходя из этого будем подстраиваться под время, под локацию, климат. Первый этап подготовки — планирую съездить в горы, подышать немножко, ОФП сделать. Где-нибудь в среднегорье в России.

Петр Ян (справа) в поединке с Сонг Ядонгом. Фото USA Today Sports

«Сэндхэген показал много дыр Умара, хорошо поотбивал ему ноги»

— Недавно Кори Сэндхэген сказал, что у него к вам большая симпатия и как к бойцу, и как к человеку. Не было идеи потренироваться с ним? Вы уже дрались, знаете друг друга, можно было бы провести короткий сбор.

— Насчет потренироваться я не думал, но в целом как к человеку и как к спортсмену я с взаимным уважением отношусь к этому парню, могу сказать только хорошее. У нас с ним и было взаимное уважение, не было колкостей, слов лишних, все по-спортивному, по-взрослому.

— Как вам его поединок с Умаром Нурмагомедовым?

— Отличный поединок, Кори, конечно, показал, что он крепкий боец, много дыр Умара показал. Хорошо поотбивал ему ноги. С рук Кори, конечно, не умеет особо бить, но те удары, которые пытался бить, он их доносил до цели. Плюс Кори удивил своей защитой от борьбы, очень устойчивый, сбалансированный.

— Почему в этом бою произошел перелом? Кори первые два раунда поддавливал, отбивал ноги, а потом и бить перестал столько и отошел.

— Он изначально такой темп взвинтил хороший и, думаю, просел потом. В принципе, у него все получалось, он хорошо защищался от борьбы, он надавал ему по ногам, Умар уже менял стойки, не мог в своей стойке стоять. Но просто немножко не справился со своим темпом, не распределил силы. Интересный поединок, Умар тоже отлично был готов, навязывал свой план. Кори показал, безусловно, какие-то моменты для меня лично, что можно улучшить, сделать, если визуализировать поединок [с Умаром]. Есть, есть моменты, которые мне понравились.

Петр Ян. Фото Соцсети

«Если бы не травмы, мог отзащищаться в бою с Двалишвили. Я ударил правой 3-4 раза. В предыдущих боях бил ею по 100 раз»

— Будут драться Мераб Двалишвили и Шон О'Мэлли 14 сентября, кто фаворит?

— 60 на 40, думаю, победа будет за Шоном. Будет какой-то удар, который он донесет до цели, либо с руки, либо коленом поймает (у компании PARI коэффициент на победу О'Мэлли — 1,90, на победу Двалишвили — 1,94).

— К Кори Сэндхэгену у вас симпатии есть, а к О'Мэлли?

— Не сказал бы, что какие-то симпатии есть, просто есть спортивный интерес. Понимаю, что этот поединок я выиграл у него как минимум 2-1 по раундам, это сто процентов. Если не 3-0. Думаю, он сам это понимает, просто в этой ситуации не хочет принижать себя этим. Если он одержит победу, надеюсь, у него хватит смелости доказать в поединке со мной обратное.

— О'Мэлли как боксер хорош?

— У него, безусловно, есть тайминг, есть точность, есть сила удара. Он чувствительный. У него есть бокс, да. Но это бокс, который он тренирует не так уж и давно. Думаю, наш бокс поинтереснее будет. (Смеется.)

— Вы следите за новыми именами в дивизионе? Вот назову вам такое имя — Пэйтон Тэлботт, 9-0, 3-0 в UFC, три досрочки, 25 лет. Знаете его?

— Нет, честно, не знаю. Не прям сильно слежу за новыми восходящими бойцами.

— Мераб Двалишвили. Были все-таки моменты, в которых вы его недооценили?

— Да нет, не было моментов, где я недооценил. Я был ограничен в своих возможностях, плюс в подготовке допустил ошибки. К таким бойцам нужно больше уделять внимания борьбе, защите, функциональной подготовке. А я думал, что на своем багаже смогу и с одной рукой подраться. Это высокий уровень, нельзя выходить с травмами, нужно либо переносить, либо быть в оптимальной форме. К его стилю нужно было готовиться, он идет вперед, делает попытки проходов, не получается, он снова проходит. Если бы не мои травмы, я бы смог отзащищаться. И если взять статистику моих ударов, за весь бой я ударил 3-4 раза правой рукой. В предыдущих поединках я мог за 3-5 раундов ударить 100 ударов ей.

— Что у вас вообще было в голове в этом бою, скажем, после пятого раунда? Проигрываете 0-4, одна рука вообще не работает, на что расчет — «все равно поймаю его сейчас»?

— Да нет, мне что нужно было сказать: «Все, я не хочу продолжать бой»? (Смеется.) Это такой спорт, где ты побеждаешь себя, а потом побеждаешь свои противников. Я себе не проигрывал, я не сдавался, не стучал. Я надеюсь, что встречусь с этими ребятами, поквитаемся. Мне интересны поединки с Мерабом и Шоном О'Мэлли, даже если кто-то из них проиграет сейчас.

— Победитель этой пары сможет что-то серьезное предложить Умару?

— Конечно, сможет. Каждый из этих ребят сможет, мы же видели поединок Умара с Кори, наглядно было видно, что побить можно любого.

— Просто Умара сейчас называют самым совершенным бойцом этого дивизиона и так далее. Вы видите в нем что-то особенное?

— Ну я не вижу ничего особенного в нем. Безусловно, сильный молодой парень, который идет, побеждает. Но взять что-то особенное... я не вижу этого. Взять меня четыре года назад, я так же шел, сносил всех там и вообще не понимал, кто, что. Пусть хоть троих мне в один вечер по очереди дали бы, я готов был с ними драться.

— У вас и правда был ярчайший взлет. Пересматриваете те бои, хайлайты старые?

— Чтобы так осознанно садиться, пересматривать — нет. Бывает, случайно промелькнет где-то что-то. У меня сын часто смотрит мои поединки. (Смеется.) Зайдешь — он че-то смотрит сидит.

Петр Ян (справа) атакует Шона О'Мэлли. Фото AFP

«Были моменты, что проходил поединок, а потом я три-четыре месяца практически ничего не делал»

— Саят говорил нам, что вы быстро учите новое в технике, но при этом откидываете старое, что работало. Проводили ли сейчас ревизию своего арсенала, какого вообще Петра Яна мы увидим — нового или хорошо забытого старого?

— Вы правильно сказали, нужно сделать ревизию арсенала, лишние моменты убрать, что-то оставить, что-то возобновить, что-то добавить. Я всегда стараюсь что-то изобретать, выдумывать — в этом тоже есть свои плюсы, их больше, чем минусов. Но старые сильные стороны нельзя забывать, их нужно улучшать. Я понимаю, что могу победить любого парня в нашем дивизионе.

— Вы разбирались, что стало причиной всех этих травм, почему на вас так навалились они?

— Объяснение этому есть. Есть факты, которые мы обсуждали с ребятами, тренерами. Нужно в межсезонье тренироваться, укрепляться. А у меня были такие моменты, что проходил поединок и потом три-четыре месяца я практически ничего не делал. Приду раз в неделю в зал побегать-поиграть. Потом дают поединок, начинается сразу жесткая работа два месяца, организм не готов, и через две-три недельки что-нибудь происходит. Нужно всегда быть в обойме, тренироваться. Сейчас я тренируюсь каждый день, кроме одного выходного, стараюсь хотя бы раз в день делать какую-то работу.

— Как вообще в межсезонье начинается ваш день? Встаете, растяжка, какие-то упражнения, ледяная ванна или что?

— Да нет, проснулся, посмотрел в окно (смеется), зашел к детям, проверил. Если дети спят, могу еще [сам поспать]. Потом потихонечку завтрак, пакуешь чемодан — и либо на тренировку, либо куда-то по своим делам.

— Вот говоря о детях. Ваш младший, Константин, — очень ловкий, шустрый. Куда хотите его отдать?

— Костяна пока никуда не отдали. Он ходил на гимнастику, но потом начались у них шпагаты, растяжка, и он начал сбегать оттуда, не любит это дело. (Смеется.) Думаю, это все дети так, надо просто переломить этот момент. А так детям нравится спорт, они будут обязательно заниматься, каким точно — пока непонятно, но он обязательно будет присутствовать.

— Хотели бы еще одного ребенка?

— Почему нет? (Смеется.) Бог даст, будет все.

Петр Ян. Фото Pari

«В Европе все помаленечку понравилось. Я так, мельком... что-то помню, что-то не помню»

— Скоро подерутся Бивол и Бетербиев. Вам чья манера больше нравится?

— Мне нравится манера Бивола больше, он более подвижный, игровой, меньше ущерба принимает на себя.

— Прошлый кэмп и эту подготовку вы снова работаете с Кайратом Нурмаганбетовым. Из всех тренеров он лучше всех вас понимает?

— Я думаю, да. С Кайратом мы давно знакомы, во-первых. Во-вторых, у него есть понимание меня, он сам вникает во все процессы, ему это нравится. Визу ему пока не дали американскую, сейчас мы в процессе, будем заниматься визой. Пока 0-5 в пользу посольства США. (Смеется.)

Ян с Кайратом Нурмаганбетовым (посередине). Фото Соцсети

— Если снова поедете в США, будете готовиться в ATT или поищете что-то другое, тот же Kill Cliff?

— В ATT больше ребят нашей весовой, в Kill Cliff больше тяжелых ребят. В целом в Топ Тиме меня все устраивает.

— Ти Джей Диллашоу завершил карьеру, сел на пептиды, постоянно качается, раздулся до 82 кг. Вам после завершения было бы интересно сесть плотно на качку?

— Да нет, нет. (Смеется.)

— А тестостерончик поколоть, что-то такое? У вас было много травм, после карьеры все эти препараты станут легальными.

— Ну да, конечно. После спорта жизнь не останавливается. Нужно будет провести хороший восстановительный процесс, чекап всего организма.

— Планируете жить в Екатеринбурге?

— Так я живу здесь, конечно. Есть свои плюсы и минусы, но в целом мне очень нравится город, и ты уже забываешь про какие-то минусы. Они везде реально есть, куда ни посмотри.

— Вы ездили с супругой в Западную Европу — понравилось?

— Везде хорошо путешествовать, отдыхать, где ты не работаешь. Везде красиво, круто.

— Ну что больше понравилось — Франция, Италия, Германия?

— Да всё помаленечку. Я так, мельком... что-то помню, что-то не помню. (Смеется.)

Петр Ян с женой Юлией. Фото Соцсети

— Пользуетесь Telegram?

— Ну да, бывает, пользуюсь.

— Какое у вас отношение к Павлу Дурову?

— С точки зрения бизнеса он, конечно, проделал большую работу. Как личность я его не знаю, не могу о нем сказать.

— Уважение есть к нему, принес он какую-то пользу стране?

— Да не то что уважение, таких ведь много людей в стране, которые что-то сделали. В целом это неплохо, что он сделал.