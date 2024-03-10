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10 марта, 13:12

Петр Ян рассказал, что дрался с Яндонгом с травмой ноги

Виктория Кравченко
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Петр Ян.
Фото USA Today Sports

Российский боец ММА Петр Ян на пресс-конференции рассказал, что вышел на бой против представителя Китая Сонг Ядонга с травмой ноги.

«Я дрался с одной ногой эти 15 минут, он крепкий хороший парень, но оказался мой бокс лучше. Я хотел бить больше ногами по по корпусу, это не получилось, пришлось включать мой IQ», — заявил Ян.

Он также добавил, что хочет побить ребят, которым проигрывал, и подойти к боям с ними ответственнее.

10 марта на турнире UFC 299 Ян одержал победу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Ян прервал серию из трех поражений подряд. Теперь у него 17 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА.

У 26-летнего Ядонга 21 победа, 1 ничья и 8 поражений в смешанных единоборствах.

Петр Ян
Сонг Ядонг
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