Петр Ян рассказал, что дрался с Яндонгом с травмой ноги

Российский боец ММА Петр Ян на пресс-конференции рассказал, что вышел на бой против представителя Китая Сонг Ядонга с травмой ноги.

«Я дрался с одной ногой эти 15 минут, он крепкий хороший парень, но оказался мой бокс лучше. Я хотел бить больше ногами по по корпусу, это не получилось, пришлось включать мой IQ», — заявил Ян.

Он также добавил, что хочет побить ребят, которым проигрывал, и подойти к боям с ними ответственнее.

10 марта на турнире UFC 299 Ян одержал победу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Ян прервал серию из трех поражений подряд. Теперь у него 17 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА.