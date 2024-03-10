Дана Уайт не будет организовывать третий бой между Конором и Диасом

Глава UFC Дана Уайт дал понять, что он не заинтересован в идее организации трилогии между экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) и Нейтом Диасом (21-13).

«Конор хочет подраться с Диасом на UFC 306 в День независимости Мексики? К этому турниру я подбираю мексиканских бойцов. Я не буду делать этот бой», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Макгрегор следующий поединок проведет против Майкла Чендлера (23-8). Дата и место боя пока неизвестны.