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Эдвардс обошел Махачева и стал лучшим бойцом года на премии World MMA Awards

Руслан Минаев
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Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс признан лучшим бойцом 2023 года на церемонии вручения наград World MMA Awards. На награду претендовал чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев.

В августе 2022 года 32-летний ямаец нокаутировал Камару Усмана на турнире UFC 278 и стал новым чемпионом в полусреднем весе.

Их реванш прошел в марте 2023-го на турнире UFC 286. Эдвард победил решением большинства судей.

На его счету 21 победа, 3 поражения и 1 бой признан несостоявшимся. В ночь на 17 декабря Эдвардс будет защищать пояс чемпиона в поединке с Колби Ковингтоном. Бой возглавит турнир UFC 296 в Пэрэдайз (штат Невада).

Ислам Махачев
Леон Эдвардс
UFC
ММА
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Первый бой Махачева и Волкановски признан лучшим в 2023-м на премии World MMA Awards

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