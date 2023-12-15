Эдвардс обошел Махачева и стал лучшим бойцом года на премии World MMA Awards

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс признан лучшим бойцом 2023 года на церемонии вручения наград World MMA Awards. На награду претендовал чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев.

В августе 2022 года 32-летний ямаец нокаутировал Камару Усмана на турнире UFC 278 и стал новым чемпионом в полусреднем весе.

Их реванш прошел в марте 2023-го на турнире UFC 286. Эдвард победил решением большинства судей.

На его счету 21 победа, 3 поражения и 1 бой признан несостоявшимся. В ночь на 17 декабря Эдвардс будет защищать пояс чемпиона в поединке с Колби Ковингтоном. Бой возглавит турнир UFC 296 в Пэрэдайз (штат Невада).