Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:43

Пауло Коста сделал заявление после снятия с турнира UFC 294

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-2) рассказал, что он готовится к третьей операции на руке.

«У меня в локте бактерия стафилококка, врачи выводят меня из боя. Это сообщение адресовано моим поклонникам. К сожалению, я госпитализирован, и вчера мне пришлось сделать вторую операцию. По словам врачей, в пятницу потребуется третья операция. Таким образом, я не буду допущен к бою 21 октября по медицинским показаниям. Кард в Абу-Даби все еще потрясающий. Я вернусь до конца 2023 года», — написал Коста в соцсети X.

Ранее Коста заявил, что ему наложили 10 швов, но он не собирается сниматься с боя с Хамзатом Чимаевым (12-0). Глава UFC Дана Уайт заявил, что Косту в бою с Чимаевым заменит экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман (20-3).

Паулу Коста
Хамзат Чимаев
UFC
3
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Овечкин — о новом тренере «Вашингтона»: «Карбери любит быть рядом с игроками, помогать. Он хорош»
«Маккаби» временно переезжает на Кипр, а «Белогорье» останется в Туле
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства
В Польше предложили выставить Киеву счет и ряд условий за оказанную помощь
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Материалы сюжета: UFC 294: Ислам Махачев — Алекс Волкановски и Хамзат Чимаев — Паулу Коста
Чимаев высмеял Косту за снятие с боя: «Выкрутился как трус»
Хавьер Мендес рассказал, как Махачеву выйти из тени Хабиба
Гаджиев — о реванше Махачева с Волкановски: «В этот раз победа Ислама будет более убедительна»
Корешков отреагировал на снятие Оливейры с боя с Махачевым
Шлеменко заявил, что Оливейре не повезло получить травму перед поединком с Махачевым
Алискеров рассказал, что ему не предлагали выйти на замену Косте в бою с Чимаевым на UFC 294
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавьер Мендес рассказал, как Махачеву выйти из тени Хабиба

Чимаев высмеял Косту за снятие с боя: «Выкрутился как трус»
Новости
RSS RSS
Все новости