Чимаев высмеял Косту за снятие с боя: «Выкрутился как трус»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) отреагировал на то, что Пауло Коста (14-2) снялся с турнира UFC 294 за 10 дней до боя.

«Этот гомик столько дерьма наговорил за год, а теперь выкручивается как трус», — написал Чимаев в соцсети X, а затем опубликовал фотографию Косты с его так называемым «секретным соком», который был изменен на «сок труса».

Фото Соцсети

Ранее Коста заявил, что ему наложили 10 швов, но он не собирается сниматься с боя с Чимаевым. Глава UFC Дана Уайт заявил, что Косту заменит экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман (20-3).