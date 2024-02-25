Ортега рассказал, как едва не травмировался перед боем с Родригесом

Четвертый номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайан Ортега (16-3) подробно рассказал, как на UFC Fight Night 237 во время анонса боя Брюсом Баффером подпрыгнул и неудачно приземлился на ноги, едва не травмировал лодыжку.

«Когда ты идешь на бой, нужно быть напряженным, но при этом расслабленным. Когда я подпрыгнул во время речи Брюса Баффера, то был напряжен, а когда приземлился на ноги, то расслабился. И тогда моя лодыжка подвернулась, и я подумал: «Только не это». Я посмотрел на своего тренера, а он такой: «Не вздумай!», а я ему: «Да, тренер, да, все хорошо». Весь мир это видел. Я попытался напрячь мышцы, но они были слабыми. Я подумал: «Как мне драться пять раундов с подвернутой лодыжкой?» Хорошо, что мы провели три раунда», — сказал Ортега в интервью ESPN MMA.

Ортега победил Яира Родригеса (19-5) на турнире UFC Fight Night 237, который состоялся 24 февраля в Мехико, Мексика.