О'Мэлли и Двалишвили сделали вес перед титульным поединком на UFC 306

Действующий чемпион UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли и грузин Мераб Двалишвили сделали вес перед титульным поединком на турнире UFC 306.

Вес О'Мэлли составил 61,23 кг, Двалишвили — 60,78 кг.

На счету американского бойца 18 побед и одно поражение в карьере. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. У Двалишвили 17 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Турнир UFC 306 пройдет в ночь на 15 сентября.