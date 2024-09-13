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О'Мэлли и Двалишвили сделали вес перед титульным поединком на UFC 306

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Действующий чемпион UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли и грузин Мераб Двалишвили сделали вес перед титульным поединком на турнире UFC 306.

Вес О'Мэлли составил 61,23 кг, Двалишвили — 60,78 кг.

На счету американского бойца 18 побед и одно поражение в карьере. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. У Двалишвили 17 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Турнир UFC 306 пройдет в ночь на 15 сентября.

Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
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