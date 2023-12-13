Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:37

Камару Усман похвалил Ковингтона: «Он дрался со мной на равных»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-4) уверен, что второй номер рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) даст тяжелый бой чемпиону полусреднего дивизиона Леону Эдвардсу (21-3).

«Колби Ковингтон не собирается прекращать попытки провести тейкдаун, — сказал Усман на шоу DC & RC. — Колби Ковингтон не собирается отступать от плана, особенно когда он знает: «Этот парень не национальный чемпион. Этот парень не чемпион страны. Этот парень — ударник, который научился защищаться от тейкдаунов, используя клетку. Я буду проводить столько тейкдаунов, сколько смогу, пока не повалю его».

Я буду честен с вами. Колби Ковингтон дрался со мной на равных. Я просто должен был переиграть его в конце. Вы видели, как он дрался с Робби Лоулером? Он будет наносить многочисленные удары, а потом начнет идти на тебя и бить еще, еще и еще раз. Первый удар может не задеть тебя. Второй может не задеть. Но, возможно, 18-й удар причинит тебе боль».

Эдвардс и Ковингтон подерутся в последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Камару Усман
Колби Ковингтон
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
В Киеве в ночь на 13 декабря прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Алджамейна Стерлинга назвал его вероятного следующего соперника

Олейник посоветовал Павловичу не обращать внимание на критику в свой адрес после поражения Аспиналлу

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости