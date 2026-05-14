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Николай Веретенников — Хаос Уильямс: онлайн-трансляция боя UFC

Николай Веретенников и Хаос Уильямс проведут поединок на UFC Fight Night 276 17 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николай Веретенников.
Фото Global Look Press

Николай Веретенников из Казахстана и американский боец Хаос Уильямс проведут бой в полусреднем весе на UFC Fight Night 276 в ночь с 16 на 17 мая. Шоу пройдет в спортивном комплексе «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой Веретенников — Уильямс ожидается после 3.00 по московскому времени.

ММА UFC: Веретенников — Уилльямс

Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

У 36-летнего Веретенникова в профессиональной карьере 14 побед и 7 поражений. 32-летний Уилльямс в ММА провел 20 боев, в которых одержал 15 побед и потерпел 5 поражений.

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Николай Веретенников
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