Арнольд Аллен — Мелкизаэл Коста: онлайн-трансляция боя UFC

Аллен проведет поединок в против Косты на UFC Fight Night 276 17 мая

Британец Арнольд Аллен и бразилец Мелкизаэл Коста проведут бой в полулегком весе на UFC Fight Night 276 в ночь с 16 на 17 мая. Шоу пройдетна арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Главный поединок ожидается после 5.00 по московскому времени.

ММА UFC: Аллен — Коста

Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

У 32-летнего Аллена в профессиональной карьере — 20 побед и 4 поражения. 29-летний Коста в ММА провел 33 боя, в которых одержал 26 побед и потерпел 7 поражений.