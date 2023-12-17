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Немков считает, что Ян все еще способен бороться за чемпионство UFC

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Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в комментарии для «СЭ» поделился мнением предстоящем поединке экс-чемпиона легчайшего веса Петра Яна (16-5) и седьмого номера рейтинга Сонга Ядонга (21-7) 9 марта 2024 года на турнире UFC 299 в Майами, США.

«Ян, конечно, способен бороться за чемпионство. У него еще возраст нормальный. Он еще может драться на высоком уровне. Сейчас он отдохнул, перезагрузился. Я думаю, что Ян выиграет еще не один бой и порадует болельщиков», — сказал Немков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ян в прошлом бою проиграл Мерабу Двалишвили (16-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Ядонг в прошлом бою победил Криса Гутьерреса (20-5) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 50-45). Бой состоялся 9 декабря на UFC Fight Night 233 на UFC Apex в Энтерпрайзе, США.

Вадим Немков
Петр Ян
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