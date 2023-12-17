Брайс Митчелл впервые сделал заявление после глухого нокаута на UFC 296

10-й номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайс Митчелл (16-1) поблагодарил всех, кто переживал за его состояние после страшного нокаута на UFC 296, где Джош Эмметт (18-4) нокаутировал его в первом раунде.

«Не могу выразить вам должной благодарности. Все, кто поддерживает меня, просто потрясающие. У меня все еще есть здоровье! Так что я счастлив», — написал Митчелл в соцсети X.

Митчелл проиграл Эмметту нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.