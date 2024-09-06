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UFC Fight Night 242 Бернс — Брэди: дата и время начала трансляции турнира

Бои основного карда турнира UFC Fight Night 242 начнутся в 2.00
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Турнир UFC Fight Night 242 пройдет в ночь с 7 на 8 сентября. Событие состоится в UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало вечера — в 23.00 по московскому времени, а бои основного карда стартуют в 2.00 мск 8 сентября.

В прямом эфире поединки турнира UFC покажут каналы холдинга «Матч». Начало трансляции на «Матч! Боец» — в 23.00, на «Матч ТВ» — в 2.00. Трансляция также будет доступна на сайте телеканала. Весь вечер единоборств также можно смотреть по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

В главном поединке турнира встретятся Гилберт Бернс из Бразилии и Шон Брэди из США. Бойцы выступают в полусреднем весе. У Бернса 22 победы и 7 поражений на профессиональном уровне, а у Брэди — 16 побед и 1 поражение.

Гилберт Бернс
Шон Брэди
UFC
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