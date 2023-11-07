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Сегодня, 17:16

Махачев отреагировал на слова Хабиба о его выходе на первое место в рейтинге P4P от UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Reuters

Россиянин Ислам Махачев ответил на комментарий бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова об обновленной версии рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (P4P).

Махачев впервые возглавил рейтинг, опередив американца Джона Джонса. Он стал вторым российским бойцом, которому покорилось это достижение. Первым был Нурмагомедов.

Комментируя достижение Махачева, Хабиб назвал легендарным его выход на первую строчку.

«Хвала всевышнему за всё, что у нас есть», — ответил Махачев в соцсетях, приложив фотографию с Нурмагомедовым.

В последнем бою Махачев в реванше победил нокаутом австралийца Алекса Волкановски. Поединок состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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