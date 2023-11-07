Олейник считает Павловича фаворитом в бою с Аспиналлом

Бывший боец UFC Алексей Олейник высказался о шансах россиянина Сергея Павловича в бою за временный титул UFC в тяжелом дивизионе c Томом Аспиналлом.

«Я не думаю, что Аспиналл — самый опасный соперник, но после Джона Джонса один из самых опасных. Тот же Сирил Ган или Саша Волков не менее опасны, но британец весьма хитрый, изобретательный и опасный соперник с хорошим бойцовским интеллектом. Его еще не прочли, потому что он взрывной и разносторонний. Я естественно буду болеть за Сергея, желаю ему победы и его шансы оцениваю, как предпочтительные в этом поединке примерно 60 на 40, но расслабляться нельзя», — цитирует Олейника MMA.Metaratings.ru.

Бой между Павловичем и Аспиналлом пройдет 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. На счету 31-летнего россиянина 18 побед и 1 поражение в ММА. В активе английского бойца 13 побед и 3 поражения.