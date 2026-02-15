Дрикус дю Плесси сделал прогноз на бой Стрикленд — Эрнандес

Бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси поделился ожиданиями от поединка между американцами Шоном Стриклендом и Энтони Эрнандесом, который пройдет на турнире UFC Fight Night 267 в Хьюстоне.

Дю Плесси отдал предпочтение Стрикленду, объяснив это его бойцовскими качествами. «Если бы мне нужно было поставить деньги, я бы, вероятно, выбрал Стрикленда, просто исходя из его стиля. Если ты дерешься с Шоном и дерешься с ним кость в кость, тебе нужен очень высокий уровень ударной техники для победы», — сказал дю Плесси в интервью YouTube-каналу Fight Forecast.

Турнир UFC Fight Night 267 в Хьюстоне состоится 21 февраля.