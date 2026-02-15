Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Дрикус дю Плесси сделал прогноз на бой Стрикленд — Эрнандес

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси поделился ожиданиями от поединка между американцами Шоном Стриклендом и Энтони Эрнандесом, который пройдет на турнире UFC Fight Night 267 в Хьюстоне.

Дю Плесси отдал предпочтение Стрикленду, объяснив это его бойцовскими качествами. «Если бы мне нужно было поставить деньги, я бы, вероятно, выбрал Стрикленда, просто исходя из его стиля. Если ты дерешься с Шоном и дерешься с ним кость в кость, тебе нужен очень высокий уровень ударной техники для победы», — сказал дю Плесси в интервью YouTube-каналу Fight Forecast.

Турнир UFC Fight Night 267 в Хьюстоне состоится 21 февраля.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дрикус Дю Плесси
Шон Стрикленд
Энтони Эрнандес
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Лавров заявил о попытках Киева атаками дестабилизировать российское общество
Почему Талалаеву раньше прощали выходки и оскорбления, а теперь он раздражает всех
Песков сообщил об отсутствии планов по новому разговору Путина и Трампа
Сотни людей остаются пропавшими после наводнения в Непале
«Меня приняли с наркотиками — и в секунду все рухнуло». Откровения экс-капитана «Трактора»
Андреева и Рублев проиграли в полуфинале микста на US Open-2026
Популярное видео
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Махачев о единственном поражении в карьере: «Без него я бы не стал чемпионом UFC»

Махачев объяснил, почему хочет выступить на турнире UFC в Белом доме
Новости
RSS RSS
Все новости