Магомедов считает, что Рахмонову будет нелегко в бою с Усманом

Российский тренер и менеджер бойцов Магомед Магомедов поделился мыслями о возможном поединке между Шавкатом Рахмоновым и Камару Усманом.

«Камару Усман — морально подготовленный боец. Если он сейчас готовится, то за месяц до боя может набрать хорошую форму. Он всегда опасен, ему еще нет 40. Он уже был доминирующим чемпионом, и это все от него никуда не ушло. Уверен, что Шавкату легко не будет, хотя в этом бою буду болеть за казахского спортсмена. Его я очень хорошо знаю, так как он дрался с моим учеником. Мой ученик Гаджимурад Хирамагомедов выиграл у него на чемпионате мира по любителям в Белоруссии», — цитирует Магомедова Vprognoze.ru.

Бой Рахмонова и Усмана может пройти на турнире UFC 310 7 декабря в Лас-Вегасе.