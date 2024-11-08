Сидельников: «Федора и Джонса нельзя сравнивать, они из разных эпох»

— Это сложный вопрос, потому что Джонс и Федор — бойцы разных эпох. Если мы смотрим, кто и что сделал для спорта, то Федор — это величина, он величайший. В эпоху Pride Федор был номером один. Сейчас другая эпоха, ММА прогрессируют. Если поставить топового Федора против топового Джонса, не знаю, как закончится бой. Конечно, я бы хотел, чтобы выиграл Федор.

— То есть нет смысла сравнивать их по набору навыков?

— Нет, потому что сейчас другие составляющие и другое ведение поединка. Бойцы выросли. Например, раньше мы приходили в ММА из самбо, бокса или кикбоксинга. Федор приходил из дзюдо и дорабатывал. Сейчас бойцы с детства разносторонние, потому что занимаются ММА и умеют делать все, — сказал Сидельников «РБ Спорт».