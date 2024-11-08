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Сидельников: «Федора и Джонса нельзя сравнивать, они из разных эпох»

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Спортивный директор лиги Ural FC Кирилл Сидельников объяснил, почему нельзя сравнивать Федора Емельяненко и Джона Джонса.

Дэйна Уайт называет Джонса лучшим бойцом всех времен. В России лучшим называют Федора Емельяненко. Какое мнение у вас?

— Это сложный вопрос, потому что Джонс и Федор — бойцы разных эпох. Если мы смотрим, кто и что сделал для спорта, то Федор — это величина, он величайший. В эпоху Pride Федор был номером один. Сейчас другая эпоха, ММА прогрессируют. Если поставить топового Федора против топового Джонса, не знаю, как закончится бой. Конечно, я бы хотел, чтобы выиграл Федор.

То есть нет смысла сравнивать их по набору навыков?

Нет, потому что сейчас другие составляющие и другое ведение поединка. Бойцы выросли. Например, раньше мы приходили в ММА из самбо, бокса или кикбоксинга. Федор приходил из дзюдо и дорабатывал. Сейчас бойцы с детства разносторонние, потому что занимаются ММА и умеют делать все, — сказал Сидельников «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kirill-sidel-nikov-fedora-i-dzhonsa-nel-zya-sravnivat-oni-iz-razny-h-e-poh/
Джон Джонс
Федор Емельяненко
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