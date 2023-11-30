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Сегодня, 16:30

Лебедев согласен с высказыванием Даны Уайта: «Наши парни более воинственные и мужественные, чем на Западе»

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Денис Лебедев.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» согласился со словами главы UFC Даны Уайта.

Ранее Уайт заявил: «Команда Хабиба, вероятно, может приехать из Дагестана и захватить США прямо сейчас, потому что наше поколение — сборище трусливых идиотов».

«Я согласен. Наши парни в принципе более воинственные и мужественные, чем на Западе. Какое-то время я тренировался в Америке, видел все своими глазами: и мужиков, переодетых в женщин, в том числе. Слава Богу, наш президент в России это не позволяет. Нельзя это пропагандировать. Все должно быть, как в Библии написано», — сказал Лебедев «СЭ».

19 ноября Дана Уайт признался, что уход Хабиба Нурмагомедова из UFC разбил ему сердце.

Дана Уайт
Денис Лебедев
UFC
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