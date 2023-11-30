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Сегодня, 16:59

Мамиашвили не согласился с президентом UFC, который назвал американцев мягкотелыми

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на высказывание президента UFC Даны Уайта, который заявил, что американские мужчины становятся мягкотелыми и слабыми.

«Я больше двадцати лет не посещал США, но если у Уайта такое мнение об американских мужчинах, то ему виднее. Мне трудно судить о том, что американцы ведут себя как женщины, но те, с кем я общаюсь, — это большие чемпионы, здравомыслящие и достойные люди. Многие американцы, несмотря на срежиссированную на сегодняшний день ситуацию и решения МОК, показывают прагматичную и достойную позицию в адрес наших спортсменов», — приводит слова Мамиашвили Sport24.

Также Уайт сказал, что команда Хабиба Нурмагомедова могла бы приехать из Дагестана и захватить США.

Источник: Sport24
Дана Уайт
Михаил Мамиашвили
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