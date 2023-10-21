Цзю — о победе Махачева: «Представляю, как недовольны болельщики, которые заплатили большие деньги»

Российский боксер Константин Цзю в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от победы нокаутом Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски в главном поединке турнира UFC 294. Бой проходил на арене «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ).

«Любая победа имеет значение для спортсмена. Очень рад за Ислама, хотя Волкановски и из Австралии, тоже земляк, но мы не знакомы. Грамотная подготовка со стороны Махачева к решающему удару. Тактически очень грамотно поставлен бой. Представляю, как недовольны некоторые болельщики, которые заплатили большие деньги, а все закончилось в первом раунде (смеется). Тысяч 15 человек там точно было!» — сказал Цзю «СЭ».

На счету 31-летнего Махачева в ММА теперь 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Волкановски — 26 побед и три поражения.

В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) в Сиднее, Австралия. Поединок состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.