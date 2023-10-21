Махачев сделал заявление о событиях в Палестине после победы на UFC 294

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев после победы над Алексом Волкановски на турнире UFC 294 объяснил, почему не стал праздновать удачное завершение боя.

«Я не праздную эту победу сегодня. Из-за событий, которые происходят в мире. Палестина, мы с вами. Сектор Газа, мы с вами. Остановите это!», — сказал Ислам.

Россиянин победил австралийца Волкановски нокаутом в первом раунде на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) и во второй раз защитил чемпионский титул в легком весе.

У 31-летнего Махачева в ММА 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Волкановски — 26 побед и три поражения.

Чемпион UFC в легком весе Махачев во второй раз подряд победил чемпиона UFC в полулегком весе Волкановский. Первый поединок прошел в феврале в Перте (Австралия), тогда россиянин взял верх после пяти раундов решением судей.