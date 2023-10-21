Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 23:28

Махачев сделал заявление о событиях в Палестине после победы на UFC 294

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ислам Махачев.

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев после победы над Алексом Волкановски на турнире UFC 294 объяснил, почему не стал праздновать удачное завершение боя.

«Я не праздную эту победу сегодня. Из-за событий, которые происходят в мире. Палестина, мы с вами. Сектор Газа, мы с вами. Остановите это!», — сказал Ислам.

Россиянин победил австралийца Волкановски нокаутом в первом раунде на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) и во второй раз защитил чемпионский титул в легком весе.

У 31-летнего Махачева в ММА 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Волкановски — 26 побед и три поражения.

Чемпион UFC в легком весе Махачев во второй раз подряд победил чемпиона UFC в полулегком весе Волкановский. Первый поединок прошел в феврале в Перте (Австралия), тогда россиянин взял верх после пяти раундов решением судей.

Шара Буллет, Ислам Махачев, Алекс Волкановски, Хамзат Чимаев. Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде, Чимаев победил Усмана: супертурнир UFC 294 в Абу-Даби. Онлайн-трансляция

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Умер бывший футболист «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон
Нули «Рубина» и ЦСКА: выставка упущенных моментов и отмененных голов
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии
Упавшая на пути в метро Москвы женщина умерла
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цзю — о победе Махачева: «Представляю, как недовольны болельщики, которые заплатили большие деньги»

Тактаров оценил тактику Махачева на бой с Волкановски: «Все замечательно»
Новости
RSS RSS
Все новости