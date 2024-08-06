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Полпудников: «Умару лучше встретиться с О'Мэлли, это более громкий бой, чем с Двалишвили»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец ACA Алексей Полпудников прокомментировал решение UFC предоставить титульный поединок Умару Нурмагомедову.

Ранее глава лиги Дана Уайт заявил, что россиянин встретится с победителем пары Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили.

«Думаю, Умару лучше встретиться с О'Мэлли. Это отличный вариант со всех точек зрения, в том числе в медийном и, возможно, денежном плане. Не скажу, что ему будет легче с Шоном, но он явно удобнее для Нурмагомедова, потому что любит драться в стойке. Впрочем, и с Двалишвили это будет хороший поединок — встретятся два крутых борца, будет много переводов, контроля, но я все же считаю, что бой с О'Мэлли будет более громким», — приводит слова Полпудникова MMA.Metararings.ru.

Бой между О'Мэлли и Двалишвили, по итогам которого определится соперник Нурмагомедова, пройдет 14 сентября на турнире UFC 306.

Источник: MMA.Metararings.ru
Алексей Полпудников
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Шон О`Мэлли
UFC
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