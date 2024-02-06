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Сегодня, 12:40

Илия Топурия: «Волкановски будет похож на боксерскую грушу»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Илия Топурия (14-0) уверен, что будет доминировать в бою с чемпионом дивизиона Александром Волкановски (26-3).

«Мой прогноз на бой — нокаут в первом раунде, — сказал Топурия в эфире The MMA Hour. — Он говорит много всякой ерунды, типа: «Есть уровни. У меня есть это, у меня есть то, то, то, то, то». Я покажу ему уровни, я буду доминировать над ним везде. Он будет похож на боксерскую грушу. Вот увидите, я буду танцевать с ним.

Да, он один из лучших. Он был великим чемпионом. Он был номером один в рейтинге pound-for-pound. Он был одним из величайших, без сомнения. И его всегда будут помнить как одного из величайших в этом дивизионе. И я счастлив быть тем, кто 17 февраля сообщит ему плохие новости.

Он стар. Его время прошло. Пришло время двигаться дальше. Пришло время для нового поколения. Он уже проиграл. Ему пора завершать карьеру. У него были взлеты, но теперь пришло время для падения. Пришло время новой крови. Я представляю новое поколение».

Волкановски и Топурия подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Александр Волкановски
Илия Топурия
UFC
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