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Сегодня, 12:20

Дастин Порье: «Нганну может нокаутировать Джошуа»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-8) считает, что у экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-1) есть все шансы нокаутировать экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3).

«Если бы меня спросили о прогнозе на бой Джошуа-Нганну перед боем Нганну с [Тайсоном] Фьюри, я бы сказал: «Нет, Нганну ни за что не победит Джошуа». Но сейчас я думаю, что Нганну может нокаутировать Джошуа. Джошуа может прилететь. У Нганну будет немного другой тайминг, другой стиль, все что ему нужно — это донести один удар. Я думаю, у него есть все шансы», — сказал Порье в эфире The MMA Hour.

Джошуа и Нганну подерутся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Дастин Порье
Франсис Нганну
Энтони Джошуа
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