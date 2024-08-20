Хукер — о своем вызове Макгрегору: «Было бы смешно увести этот бой у Чендлера»

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Дэн Хукер (24-12) признался, что он хотел разозлить занимающего шестое место в рейтинге Майкла Чендлера (23-8), бросив вызов экс-чемпиону в двух весовых категориях Конору Макгрегору (22-6).

«Я не обязательно вызывал его на бой, я просто сказал это, потому что я абсолютный тролль. Самый большой тролльский ход, который можно представить, — это увести бой у Майкла Чендлера. Если бы Конор подрался со мной, это было бы невероятно. Я бы почувствовал себя самым большим змеиным троллем всех времен. Я бы получил свой черный пояс на Олимпиаде троллей», — сказал Хукер The Mac Life.

34-летний Хукер победил Матеуша Гамрота (24-3) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.