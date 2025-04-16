Хавьер Мендес заявил, что Пэдди Пимблетт заслужил бой за титул против Махачева

Главный тренер американского зала АКА Хавьер Мендес заявил, что британский боец Пэдди Пимблетт заслужил бой за титул против чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева.

«Пэдди против Махачева? Пэдди готов встретиться с кем угодно, — сказал Мендес в интервью Javier & Mo Show. — У него уже есть репутация, послужной список в UFC, популярность. Он может мотивировать людей». Если ему дадут титульный бой, то это означает, что он его заслужил. Давайте посмотрим кому дадут бой за пояс».

На счету Пимблетта 23 победы и 3 поражения, у Махачева — 27 побед и 1 поражение.

В последнем поединке Пимблетт техническим нокаутом победил Майкла Чендлера.