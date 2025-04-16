Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

16 апреля, 21:45

Хавьер Мендес заявил, что Пэдди Пимблетт заслужил бой за титул против Махачева

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер американского зала АКА Хавьер Мендес заявил, что британский боец Пэдди Пимблетт заслужил бой за титул против чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева.

«Пэдди против Махачева? Пэдди готов встретиться с кем угодно, — сказал Мендес в интервью Javier & Mo Show. — У него уже есть репутация, послужной список в UFC, популярность. Он может мотивировать людей». Если ему дадут титульный бой, то это означает, что он его заслужил. Давайте посмотрим кому дадут бой за пояс».

На счету Пимблетта 23 победы и 3 поражения, у Махачева — 27 побед и 1 поражение.

В последнем поединке Пимблетт техническим нокаутом победил Майкла Чендлера.

UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Трактор» растоптали и опозорили, Минск непобедим, а Рашевский – новая легенда «Динамо». Что произошло в Кубке Гагарина 16 апреля
Фигуристка Жилина подтвердила домогательства со стороны тренера Розанова
Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая
Неймар снова получил травму и покинул поле на электрокаре
В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
Популярное видео
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хавьер Мендес оценил силу Ислама Махачева

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости