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Сегодня, 12:35

Хавьер Мендес: «Бой О'Мэлли и Умара Нурмагомедова может стать таким же громким, как бой Конора и Хабиба»

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес считает, что в будущем 11-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) может подраться против чемпиона дивизиона Шона О'Мэлли (17-1).

«О'Мэлли обладает Х-фактором, и UFC очень сильно на него давит, — сказал Мендес в интервью Lord Ping. — Фанатам нравится наблюдать за ним. Я думаю, что если они продолжат развивать его, и он продолжит побеждать, то он может стать следующей суперзвездой. Я с нетерпением жду, когда Умар [Нурмагомедов] в будущем встретится с Шоном О'Мэлли. Это будет настоящим подарком для Умара, если Шон все еще будет чемпионом, когда придет его время.
Я думаю, что Умар и Шон могут стать такими же суперзвездами, как Макгрегор и Хабиб, но единственное, что Шон О'Мэлли более воспитан, чем Макгрегор, он не будет приплетать религию, страну и семью. Я не думаю, что Шон опустится так низко. Семью, страну, религию он не будет в это впутывать».

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Умар Нурмагомедов
UFC
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