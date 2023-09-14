Камару Усман дал совет Адесанье: «Сделай перерыв, насладись жизнью»

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе UFC Камару Усман (20-3) считает, что экс-чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье (24-3) следует отдохнуть от боев.

«Я был на его (Адесаньи. — Прим. «СЭ») месте, — сказал Усман в эфире программы ESPN «DC & RC». — Честно говоря, оглядываясь назад, я, наверное, поторопился [с третьим боем с Леоном Эдвардсом]. Возможно, мне следовало взять чуть больше времени на отдых, и тогда я все равно получил бы шанс побороться за титул. Иззи, я уверен, чувствует нечто подобное и думает: «Нет, этот парень не должен был побеждать меня», и поэтому ты хочешь вернуть все назад и немедленно сбросить с себя это чувство. Но если тебе гарантирован реванш, я бы хотел, чтобы он немного отдохнул, насладился жизнью.

Иззи часто дерется. В период, когда я был чемпионом, я и Иззи часто дрались на номерных турнирах. Иззи сейчас находится на том этапе, когда ему можно сделать небольшой перерыв, и я думаю, что он сможет внести необходимые коррективы, чтобы выйти и вернуть себе титул».

Шон Стрикленд (28-5) победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.