Хамзат Чимаев резко ответил на вызов Шона Стрикленда

Действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев отреагировал на вызов со стороны бывшего обладателя титула Шона Стрикленда.

«Успокойся. Я уничтожил парня, побившего тебя дважды. Американская телка», — написал Чимаев в социальных сетях.

В последнем поединке на турнире UFC 319 в августе Чимаев победил единогласным решением судей Дрикуса дю Плесси и завоевал чемпионский пояс.

Стрикленд в феврале на турнире UFC Fight Night 267 одержал победу техническим нокаутом над Энтони Эрнандесом.

После боя американец заявил: «Кто не хочет увидеть бой двух сильнейших бойцов дивизиона? Каждый жаждет поединок настоящего американца с этим маленьким чеченцем на американской земле», — намекнув на Чимаева.