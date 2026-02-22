Стрикленд раскритиковал Чимаева: ««Он заходит в зал, чтобы найти самого мелкого парня»

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд поделился мнением о действующем обладателе титула Хамзате Чимаеве.

«Когда я захожу в зал, то нахожу самого большого и опасного засранца. Когда Чимаев заходит в зал, то ищет самого мелкого парня. Чимаев — чертов задира», — приводит слова Стрикленда пресс-служба UFC.

31-летний Чимаев — уроженец Чеченской Республики, выступающий в UFC под флагом ОАЭ. Спортсмен выиграл все 15 поединков в профессиональной карьере в ММА.