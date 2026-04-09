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Уайт: «Мне нравится, что делает Царукян, но ему нужно перестать быть маньяком»

Руслан Минаев

Президент UFC Дана Уайт заявил, что ему нравится медийная активность россиянина Армана Царукяна.

«Да, мне нравится, что делает Арман, то, что он остается активным, появляется на публике, тусовка с Ниной [Драмой] тоже не вредит, она чертовски крута, не знаю, посмотрим. Как я уже сказал, после каждого события, как турнир завершится в субботу, все меняется, начинаешь смотреть на возможные варианты боев до конца года. Посмотрим, что будет с Арманом дальше.

Но Арману нужно перестать быть маньяком, когда он появляется на различных ивентах. Однако он мне нравится. Однажды ночью в Вегасе я остановился на красный свет, тут кто-то начинает на меня чертовски орать. Я опустил окно. Рядом со мной, *****, Rolls-Royce. Это, *****, Арман. Знаешь, стоит на Rolls-Royce. Он веселый чувак. Да и, очевидно, крутой ублюдок», — сказал Уайт на YouTube-канале Adin Live.

Профессиональный рекорд 29-летнего Царукяна — 23 победы и 3 поражения. В UFC он одержал 5 побед подряд. В последнем бою россиянин победил Дэна Хукера удушающим приемом на турнире в Катаре 22 ноября 2025 года.

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Арман Царукян
Дана Уайт
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