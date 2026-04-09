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Представитель Александра Емельяненко сообщил, что пока не идет речь о возвращении бойца в спорт

Анастасия Пилипенко

Представитель российского бойца Александра Емельяненко рассказал о состоянии здоровья спортсмена.

«Александр уже ходит без трости, — сказал собеседник ТАСС. — Тренируется понемногу. Но речь о возвращении в бои пока не идет. Здоровье в спине еще нужно восстановить».

На счету 44-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональных ММА. В начале марта 2025 года он сообщил, что перенес операцию по удалению грыжи межпозвонкового диска. Из-за проблем со спиной он не мог ходить.

Свой последний бой Емельяненко провел в декабре 2024 года — он победил техническим нокаутом соотечественника Алексея Гончарова на турнире NFL 2.

Источник: ТАСС
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Александр Емельяненко
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